Guy Blomfield, Vorstandsvorsitzender und CEO der Affidea-Gruppe erklärt: „Die Übernahme der PSG ist für Affidea ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Wachstum und beweist unser grosses Engagement für integrierte Versorgungswege. Ich freue mich, Professor Farhadi und das PSG-Team in der Affidea-Gruppe begrüssen zu dürfen. Mit diesem Schritt schaffen wir in Zürich ein Exzellenzzentrum von Weltrang, das eine vollumfängliche und massgeschneiderte, brustmedizische Betreuung von Patientinnen bietet. Wir messen der Super-Spezialisierung einen grossen Wert bei, denn sie bietet herausragende klinische Expertise in ganz konkreten medizinischen Bereichen."

THE HAGUE, Niederlande, 10. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Die Affidea-Gruppe, Europas grösster Anbieter von diagnostischer Bildgebung, ambulanter Pflege und Krebsbehandlung, gibt heute die Übernahme der Plastic Surgery Group (PSG) in Zürich bekannt, nachdem sie im April 2022 bereits das Brust-Zentrums Zürich übernommen hat.

Affidea übernimmt die Plastic Surgery Group (PSG) in Zürich, ein in der Schweiz einzigartiges Zentrum für rekonstrucktive Brustchirurgie und kreiert so das erste Exzellenzzentrum für Brustmedizin in der Schweiz

