Neue Angebote REWE weist erstmals Klimapreise für Lebensmittel aus / Vegane Produkte tragen zu einer besseren Klimabilanz bei

Köln (ots) - Wie müssten Preise für Lebensmittel eigentlich ausgezeichnet

werden, wenn auch die Klimaauswirkungen berücksichtigt werden? Immer noch in

Euro und Cent? Oder hat unser Planet eine andere Währung, mit der er für unseren

Einkauf bezahlt? Wahrscheinlich wären für den Planeten Angaben in Emissionen und

Belastungen der realistischere Ansatz. REWE zeigt genau das jetzt erstmals in

einer anschaulichen Aktion zum Veganuary: Die neuen Angebote beziehen sich auf

die CO2e-Werte des Artikels, nicht auf den tatsächlichen Preis.



So kosten die REWE Bio + vegan Gemüse Falafel-Bällchen nur 1,50 Co2e/kg.

Verglichen mit Frikadellenbällchen vom Schwein (8,87 Co2e/kg) eine Einsparung

von immerhin 83 Prozent (2). So kann jeder Einkauf ganz leicht dabei helfen, die

persönliche Klimabilanz zu verbessern.