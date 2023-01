"DC Value Global Balanced" steigert Anlagevolumen deutlich auf über 220 Mio. Euro (FOTO)

Berlin (ots) - "DC Value Global Balanced" erweist sich seit mehr als zehn Jahren

als stabilea Fundament der Vermögensanlage



Berlin, 10. Januar 2023 - Der ausgewogene Mischfonds "DC Value Global Balanced",

der von der Dickemann Capital AG in Berlin gemanagt wird, hat in den letzten

zwölf Monaten ein deutliches Volumenwachstum erzielt. Trotz des durchgehend

schwierigen Börsenumfeldes in 2022 konnte der Fonds sein Volumen binnen

Jahresfrist von 131 Millionen Euro um mehr als zwei Drittel (68 Prozent) auf 220

Millionen Euro (Stand 04.01.2023) steigern. Ausschlaggebend für das Wachstum war

der seit Jahren erfolgreich umgesetzte, wertorientierte Investmentansatz.



Fondsmanager Jürgen Dickemann konzentriert sich auf die Auswahl qualitativ

hoch­wertiger Unternehmen, die ein überzeugendes Geschäftsmodell aufweisen und

die ihre Wettbewerbsvorteile auch langfristig verteidigen können. Bei der

Aktienselektion spielen neben den quantitativen Kriterien wie hohe

Kapitalrenditen, geringe Verschuldung oder die Fähigkeit zur nachhaltigen Free

Cashflow Generierung vor allem auch immaterielle Werte wie die Glaubwürdigkeit

des Managements, technologische Führerschaft oder Markenstärke eine wichtige

Rolle. Ferner gilt es, die Unternehmen zu identifizieren, die von dem

anhaltenden Megatrend Digitalisierung besonders profitieren.