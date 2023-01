Wachsendes Bewusstsein für energiesparendes Gaming (FOTO)

Berlin (ots) -



- 16 Millionen Spielende in Deutschland achten aktuell stärker auf den

Energieverbrauch beim Gaming

- Bewusster Kauf: Vier von zehn Spielenden ist bei der Anschaffung von

Gaming-Geräten der Stromverbrauch wichtiger geworden



Steigende Energiekosten sowie die zunehmende Relevanz von Umwelt- und

Klimaschutzthemen lassen viele Gamerinnen und Gamer energieeffizientes und

umweltschonendes Spielen noch stärker in den Blick nehmen. So achten rund 16

Millionen Spielende in Deutschland aktuell noch mehr als vor einem Jahr auf den

Energieverbrauch beim Gaming. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des game -

Verband der deutschen Games-Branche in Zusammenarbeit mit dem

Marktforschungsinstitut YouGov. Leistungsfähige Gaming-Geräte - etwa Gaming-PCs

aufgrund besonders starker Prozessoren oder Grafikkarten - können unter Last

mehr Energie verbrauchen als einfache Büro-Computer. Um ihrer

Lieblingsbeschäftigung energiesparender und damit umweltbewusster nachgehen zu

können, treffen Spielende dabei unterschiedliche Maßnahmen: So zeigt sich

bereits beim Kauf von Gaming-Hardware das wachsende Bewusstsein für

energieeffizientes Spielen. Denn rund vier von zehn Spielenden (38 Prozent)

achten vor der Anschaffung von Gaming-Geräten noch stärker auf deren

Stromverbrauch. Zudem machen sechs von zehn Gamerinnen und Gamern (59 Prozent)

aktuell ihre Geräte ganz aus, anstatt sie nur in den Standby-Modus zu schalten.

Dadurch dauert es zwar länger, bis die Geräte wieder gestartet sind,

gleichzeitig sinkt so aber auch der Stromverbrauch.