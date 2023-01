Minimaler Aufwand, maximale Vorteile mein-dienstrad.de stellt Ablauf des Dienstrad-Leasings vor

Oldenburg (ots) - Das Leasing von Dienstfahrrädern steht bei Arbeitgebern und

Arbeitnehmern weiterhin hoch im Kurs. Angestellte schätzen vor allem die

Möglichkeit, hochwertige Räder zu einer günstigen Nutzungsrate fahren zu können.

Unternehmen hingegen stärken mit dem Dienstrad-Leasing ihren Ruf als attraktiver

Arbeitgeber und verbessern die Bindung der Mitarbeiter. Trotzdem gibt es immer

noch Firmen und Betriebe, die bei der Umsetzung des Dienstrad-Leasings zögern.



"Viele Unternehmen fürchten, dass die Organisation und Realisierung des

Dienstrad-Leasings mit einem hohen Aufwand verbunden sind. Und personelle sowie

zeitliche Kapazitäten sind in vielen Betrieben knapp", weiß Marcel Nothnagel,

Geschäftsführer von mein-dienstrad.de. "Doch mit einem erfahrenen Dienstleister,

wie mein-dienstrad.de sind solche Sorgen völlig unbegründet", ergänzt Nothnagel,

"unser Team in Oldenburg nimmt den Unternehmen so viel wie möglich ab in der

Dienstrad-Abwicklung".