girocard-Studie zum Neujahr / Für 2023 wünschen sich Menschen vor allem Beständigkeit (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Achtsamkeit, mehr Zeit mit Freund:innen und Familie und

weniger Stress - das sind die Top 3 der Vorsätze für 2023. Gleichzeitig geben

fast drei Viertel (74 Prozent) der Befragten an, im neuen Jahr nichts anders

oder besser machen zu wollen. Das ergab eine online-repräsentative Umfrage von

infas quo im Auftrag der EURO Kartensysteme unter 1.137 Personen ab 16 Jahren.

Auch beim Thema Finanzen ist Beständigkeit gern gesehen: So sagen rund 60

Prozent, dass sie sich bereits im vergangenen Jahr um ihr Geld gekümmert haben

und dies auch weiterhin tun werden.



Insgesamt sind die Menschen mit ihren Gewohnheiten also zufrieden. Das trifft

auch auf das Bezahlen zu. So möchten hier 68 Prozent der Befragten nichts

ändern. Kein Wunder, denn wie die Statistik der Deutschen Kreditwirtschaft

zeigt, setzen die Menschen bereits stark auf den Komfort des kontaktlosen

Bezahlens: Rund drei Viertel aller girocard-Transaktionen waren im vergangenen

Jahr kontaktlos. Das berührungslose Bezahlen ist die Konstante, die für Komfort

sorgt. Wandel gibt es beim Medium. Fast jede:r Zehnte (9 Prozent) möchte im

neuen Jahr Mobile Payment häufiger nutzen - beispielsweise mit der digitalen

girocard im Smartphone. Rund 4 Prozent planen, an der Kasse öfter ihre

Smartwatch zu nutzen. Mobile Payment mit der digitalen girocard geht schnell,

ist sicher und vor allem bequem, weil der Geldbeutel so auch mal zu Hause

bleiben kann.