Atlas Global Brands Inc. informiert über Neuigkeiten aus dem Unternehmen

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, CHATHAM, ONTARIO und TEL-AVIV, ISRAEL / Executive Business Services / 10. Januar 2023 – Atlas Global Brands Inc. („Atlas“ oder das „Unternehmen“) (vormals Silver Phoenix Resources Inc. - „Silver Phoenix“) (CSE:ATL), ein international tätiges Cannabisunternehmen mit Betriebsstätten in Kanada und Israel, das über Fachkenntnisse in der gesamten Cannabis-Wertschöpfungskette verfügt, freut sich, die Ernennung neuer Führungskräfte im Unternehmen und die Beauftragung von Dienstleistungsunternehmen bekannt zu geben.

Update zum Chief Financial Officer von Atlas

Das Board of Directors von Atlas (das „Board“) hat Herrn Peter Van Mol mit Wirkung vom 10. Januar 2023 zum Interim Chief Financial Officer bestellt. Herr Van Mol war einer der Gründer der Firma AgMedica, die an der am 4. Januar 2023 angekündigten Fusion von Atlas beteiligt war, und auch als Chief Financial Officer dieser Firma tätig. Herr Van Mol verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Unternehmensfinanzierung im Cannabis- und Agrarsektor und hat unter anderem bei großen, diversifizierten Agrarunternehmen mit Niederlassungen in ganz Kanada ein zehnfaches Umsatzwachstum mitverantwortet. Herr Van Mol ist ein Chartered Professional Accountant und absolvierte sein Bachelorstudium in Betriebswirtschaftslehre an der Wilfrid Laurier University mit Auszeichnung. Herr Van Mol ist außerdem in der Funktion eines Direktors im Board vertreten.

Nach Ablauf einer entsprechenden Übergangsfrist wird Herr Jason Cervi voraussichtlich die Funktion des Chief Financial Officer von Atlas übernehmen. Herr Cervi hat derzeit den Posten des Head of Finance & Administration bei Atlas inne. Herr Cervi hat mehr als 20 Jahre Erfahrung bei börsennotierten Großunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden US-Dollar gesammelt und war in verschiedenen stark regulierten Branchen tätig, wie z.B. im Gesundheitswesen, in der Medizintechnik, in der Luft- und Raumfahrt und im Verteidigungssektor. Er ist auch mit dem Aufbau und der Führung leistungsstarker Teams bestens vertraut. Herr Cervi verfügt über fundierte fachliche und betriebliche Kenntnisse und Erfahrungen in Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Firmeneingliederungen. Herr Cervi ist ein Chartered Professional Accountant und hat einen Bachelor of Commerce mit Nebenfach Wirtschaft von der DeGroote School of Business der McMaster University.