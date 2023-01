Homosexuelle sollen in Deutschland leichter Blut spenden dürfen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will bestehende Beschränkungen für homosexuelle Männer bei der Blutspende aufheben. Das geht aus einem Änderungsantrag zum Transfusionsgesetz hervor, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt und über den das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zuerst berichtete. "Die sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität dürfen keine Ausschluss- oder Rückstellungskriterien sein", heißt es in dem Entwurf für den Antrag. Mit der Änderung soll die Bundesärztekammer verpflichtet werden, ihre einschlägige Blutspenderichtlinie zeitnah zu ändern.

Die derzeit noch geltende Richtlinie der Kammer sieht Unterscheidungen vor, um das "Übertragungsrisiko für durch Blut übertragbare schwere Infektionskrankheiten" zu minimieren. So werden Männer, die Sex mit Männern haben, nach Sexualkontakt mit einem neuen oder mehr als einem Sexualpartner für vier Monate von der Spende zurückstellt. Bei Sexualverkehr zwischen Frau und Mann wird hingegen für vier Monate nur zurückgestellt, wer "häufig wechselnde Partnern/Partnerinnen" hat.