RBC stuft Richemont auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont von 135 auf 150 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Luxusgüterhersteller dürfte sowohl beim Schmuck als auch bei Uhren im laufenden Jahr weiter wachsen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank einer verbesserten Kostenkontrolle sollten auch die Margen auf einem vergleichsweise hohen Niveau bleiben. Innerhalb der Branche zähle die Aktie dank der starken Positionierung seiner Marken zu den Favoriten./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 18:59 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

