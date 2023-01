FREMONT, Kalifornien, USA (ots) - Foxit (https://www.foxit.com/de/) , ein

führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und

-Dienstleistungen, gab heute die Ergebnisse einer von Forrester Consulting

durchgeführten Total Economic Impact TM-Studie bekannt. Die unabhängigen

Studienergebnisse zeigen, dass ein Unternehmen mit 7.000 Mitarbeitern beim

Wechsel von seiner alten PDF-Software zu Foxit PDF Editor innerhalb von drei

Jahren einen Nettobarwert von 5 Millionen US-Dollar in Form von

Kosteneinsparungen und geschäftlichen Vorteilen erzielen kann. Das entspricht

einem ROI von 284 %.



Die Studie basiert auf Interviews mit Foxit-Kunden, aus denen ein

Modellunternehmen mit 7.000 Mitarbeitern erstellt wurde, das von seiner bisher

verwendeten Legacy-Software für PDF-Bearbeitung auf den Foxit PDF Editor

umgestiegen ist.





Dank ROI-Rechner Sparpotenzial besser erkennenMithilfe des ROI-Rechners (https://www.foxit.com/de/2022/pdf-editor/the-total-economic-impact-pdf-roi-calculator/) von Foxit lässt sich ermitteln, wie vielUnternehmen durch den Wechsel von ihrer alten PDF-Software einsparen können.Der Wechsel zu Foxit PDF Editor bringt klar messbare Vorteile wie:- 84 % weniger Software-Lizenzgebühren- 84 % geringere IT-Support- und Verwaltungskosten- Verbesserte Sicherheit, einschließlich einer Kostenersparnis von 84 % aufgrundder schnelleren Bereitstellung von Sicherheits-Patches und des Wegfalls derNotwendigkeit für Unternehmen, eigene Patch-Prozesse durchzuführenGroßer wirtschaftlicher Nutzen: Erhebliche Produktivitätssteigerungen von 7 %pro User durch den breiteren Einsatz von PDF-Bearbeitungssoftware"Durch erhebliche Kosteneinsparungen bei Lizenzierung, IT-Support und Sicherheitkönnen Unternehmen, die auf Foxit PDF Editor umsteigen, Foxits Lösung einer vielhöheren Anzahl an Mitarbeitern bereitstellen, was zu finanziell deutlichmessbaren Produktivitätssteigerungen führt", so Nick Mayberry, Berater beiForrester. "Einige Unternehmen werden sich vielleicht dazu entschließen, diedaraus resultierenden Einsparungen in andere Initiativen zu reinvestieren, waswiederum zu geschäftlichen Vorteilen führt.""Unternehmen, die in Erwägung ziehen, ihre derzeitige Legacy-PDF-Software durchFoxits Lösung zu ersetzen, fragen häufig, welche Rendite sie für ihren Aufwanderwarten können", so Frank Kettenstock, Chief Marketing Officer bei Foxit. "Wirhaben diese Studie in Auftrag gegeben, um den Nutzen aufzuzeigen, den unsereKunden durch den Wechsel erwarten können. Wie Forrester herausgefunden hat,profitieren Unternehmen nicht nur von reduzierten Lizenzkosten, sondern auch vonerheblichen Einsparungen beim IT-Support, messbaren Verbesserungen bei der