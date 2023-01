Die BYD-Aktie entwickelt sich seit dem Verkauf positiv. Im laufenden Jahr legte sie 7,58 Prozent zu und notiert aktuell bei 207,2 Hongkong-Dollar (24,79 Euro). Das war im vergangenen Jahr noch anders: Vor allem in der zweiten Jahreshälfte rutschte der Titel ab. Laut Marketscreener hat die Aktie in den vergangenen sechs Monaten – seit Buffetts-Ausverkauf begonnen hat – 32,46 Prozent verloren. Das geschätzte Kursgewinnverhältnis für 2022 liegt bei 36,8. Die Mehrheit der Analysten bewerten die Aktie dennoch positiv: 26 raten zum Aufstocken oder Kaufen, drei den Titel zu halten.

Buffett hatte im vergangenen Jahr stärker auf den Ölsektor gesetzt und seine Investments in den Ölunternehmen Occidental Petroleum und Chevron ausgebaut. Zudem nutzte er einen Kurssturz beim Chiphersteller Taiwan Semiconductor TSMC für einen günstigen Einstieg.

Auch die Berkshire-Hathaway-Aktie reagierte auf die gestern bekanntgewordene Nachricht und gab bis Börsenschluss um 0,74 Prozent nach. Unterm Strich lief es im vergangenen Jahr gut für den Starinvestor. Die Berkshire-Hathaway-Aktie machte trotz des Bärenmarktes keine Verluste und schloss 2022 etwa 3,3 Prozent im Plus – das siebte Jahr in Folge mit einer positiven Performance. Der S&P 500 hat im gleichen Zeitraum knapp 20 Prozent verloren.

Insgesamt machte er mit seinem Trade also etwa 202,5 Millionen Hongkong-Dollar (24,23 Millionen Euro). Der Starinvestor ist schon lange in BYD investiert: Bereits im Jahr 2008 kaufte er 225 Millionen Aktien des chinesischen Tesla-Konkurrenten für rund 230 Millionen US-Dollar. Seit August 2022 reduzierte er aber seine Position: Berkshire Hathaway hat seither sieben Mal größere Aktienpakete verkauft und hält mittlerweile nur noch 153,3 Millionen Aktien von BYD.

Warren Buffett hat erneut Aktien des Elektroauto-Herstellers BYD verkauft, wie gestern bekannt wurde. Seine Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway veräußerte am 3. Januar rund 1,058 Millionen Aktien des Unternehmens. Laut der Nachrichtenagentur Reuters hat er dafür einen durchschnittlichen Kurs von 191,44 Hongkong-Dollar (22,91 Euro) je Aktie bekommen.

Starinvestor Warren Buffett hat sein Investment am chinesischen E-Auto-Unternehmen weiter reduziert. Es ist bereits das siebte Mal seit August, dass er größere Aktienpakete verkauft.

Weltbester Investor verkauft BYD nur noch ein Klotz an Buffetts Bein? – so reagieren die Aktien

