FMI wird dann die Beteiligung des Unternehmens am Nickelprojekt Nicobat halten und sich auf die Weiterentwicklung dieses Projekts konzentrieren, während USHA seine Explorationsprojekte in den USA, einschließlich des Lithium-Sole-Projekts Jackpot Lake, wo das Unternehmen sein Bohrprogramm begonnen hat ( https://t1p.de/usha-lithium-jackpot ), vorantreibt.

Nach Abschluss des Arrangements und des Aktientauschs gemäß dem Arrangement wird jeder USHA-Aktionär eine (1) FMI-Stammaktie für jeweils fünf (5) USHA-Stammaktien erhalten, die er am Stichtag hält. Zum Beispiel: Für 10.000 USHA-Stammaktien gibt es am Stichtag zusätzlich 2.000 FMI-Stammaktien. Der Stichtag wird noch bekannt gegeben.

Die Aktionäre des Lithium-Explorers Usha Resources ( TSXV: USHA; OTCQB: USHAF; FRA: JO0 ) dürfen sich auf eine 20prozentige Aktiendividende freuen, bei der das unternehmenseigene Nickelprojekt Nicobat per Spin-Out an die Tochtergesellschaft Formation Metals übertragen wird. Wie das Unternehmen heute mitteilt, hat der Supreme Court of British Columbia die endgültige Genehmigung für die zuvor angekündigte Ausgliederung der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Formation Metals Inc. durch einen Plan of Arrangement genehmigt.

