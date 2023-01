Fazit:

Kann der EMA 50 als Sprungbrett für weitere Kursgewinne in der Sixt-Aktie genutzt werden, würden Ziele um 100,00 und darüber 103,12 Euro in der Aktie ausgerufen werden können. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, könnte das mit einem Hebel von 8,9 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN KH1U8U zum Einsatz kommen. Allein vom gegenwärtigen Niveau aus würde sich bereits eine Renditechance von 83 Prozent ergeben. Rechnerische Ziele im Schein wurden bei 1,63 und 1,94 Euro gemäß der technischen Auswertung ermittelt. Eine Verlustbegrenzung muss sich allerdings noch an den zu ermittelnden Tiefständen orientieren. Als Anlagehorizont sollten Investoren mehrere Wochen einplanen, allerdings bleibt ein Investment aufgrund der noch spekulativen Natur als riskanter einzustufen!