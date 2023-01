Iranischer Journalist auf Kaution freigelassen

Auslöser der landesweiten Proteste gegen den repressiven Kurs der Regierung und das islamische Herrschaftssystem war der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini im September. Sie starb in Polizeigewahrsam, nachdem sie wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen worden war./arb/DP/jha

Nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ) in New York wurden im Rahmen der jüngsten Protestwelle bereits mehr als 80 Medienschaffende verhaftet. Die Möglichkeiten der Berichterstattung im Land sind massiv eingeschränkt. Auf einer Rangliste der Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) liegt der Iran auf einem der letzten Plätze.

TEHERAN (dpa-AFX) - Der im Iran inhaftierte Journalist Mehdi Beyk der Zeitung "Etemad" ist auf Kaution freigelassen worden. Dies berichtete das Blatt am Dienstag. Der Leiter der Politikredaktion war vergangenen Donnerstag festgenommen worden und am Samstag in einen Hungerstreik getreten. Die Zeitung lässt sich dem Reformlager zuordnen. Vor seiner Festnahme soll er Angehörige von inhaftierten Demonstranten interviewt haben.

