Indegene baut europäische Präsenz mit neuer zentraler Niederlassung in Deutschland aus, um Life-Sciences-Unternehmen für die Zukunft zu rüsten (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Indegene, ein digital spezialisiertes Unternehmen,

welches für die Vermarktung von Life-Sciences-Produkten verantwortlich ist, gab

heute die Eröffnung einer neuen zentralen Niederlassung in Deutschland bekannt,

mit dem es sein kundenorientiertes Beratungs- und Managementteam in der Region

erweitert.



Mit dieser neuen zentralen Niederlassung in Frankfurt am Main baut Indegene

seine Präsenz in Europa weiter aus, um Life-Sciences-Unternehmen dabei zu

unterstützen, die digitale Transformation entlang der gesamten

Wertschöpfungskette und der Vermarktung zu beschleunigen. Die lokal

beschäftigten Expertenteams von Indegene werden eng mit Kunden in Deutschland

und ganz Europa zusammenarbeiten, um Beratungsleistungen und Healthcare-Lösungen

für das Gesundheitswesen anzubieten.