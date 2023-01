Khiron erlangt ersten medizinischen Cannabis-Vertrag mit Kolumbiens größter öffentlicher Versicherungsgesellschaft

Im Jahr 2022 starteten der Stadtrat von Bogota und das Büro des Bürgermeisters von Bogota eine einzigartige Initiative mit dem Ziel, die Stadt als Forschungs-, Produktions- und Vermarktungszentrum für medizinisches Cannabis in Kolumbien und Lateinamerika zu etablieren. Im Rahmen dieser Initiative hat CAPITAL SALUD EPS – das sich zu 100 % im Besitz der Stadt Bogota befindet – einen Vertrag mit Zerenia unterzeichnet, um „integrative Gesundheitsdienste und pharmakotherapeutische Behandlungen mit medizinischem Cannabis" für seine Patientenpopulation anzubieten.

TORONTO, 10. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Khiron Life Sciences Corp. („Khiron" oder das „Unternehmen") (TSXV: KHRN) (OTCQX: KHRNF) (Frankfurt: A2JMZC) leistet weiterhin Pionierarbeit auf dem medizinischen Cannabismarkt in Lateinamerika und der Karibik, und gibt nun bekannt, dass Zerenia einen Vertrag mit der Versicherung CAPITAL SALUD EPS unterzeichnet hat, um medizinische Cannabisdienstleistungen und -produkte für die Patientenpopulation von CAPITAL SALUD EPS bereitzustellen, und bereits mit der Behandlung der ersten Patientenkohorte begonnen hat. Im Rahmen des Vertrags erhalten die Patienten von CAPITAL SALUD EPS Zugang zu den Produkten und klinischen Dienstleistungen von Khiron, die von CAPITAL SALUD EPS vollständig erstattet werden.

