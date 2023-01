Klimafabrik Deutscher Wald Mit Wiederaufforstungsprojekten wirksam in den Klimaschutz investieren

Düsseldorf (ots) - PwC Deutschland bringt Waldbesitzer, die finanzielle

Unterstützung bei der Wiederaufforstung benötigen, mit Unternehmen zusammen, die

in vertrauenswürdige und transparente Klimaschutzprojekte investieren möchten.



In den letzten Jahren sind 450.000 Hektar Wald durch den Klimawandel in

Deutschland verloren gegangen - die Wiederaufforstung und der zukünftige Erhalt

stellen Waldbesitzer vor eine große finanzielle Herausforderung. Zugleich suchen

immer mehr Unternehmen im Rahmen ihrer Dekarbonisierungsstrategie zur Erreichung

ihres Net-Zero-Ziels nach wissenschaftlich fundierten Möglichkeiten, um

Verantwortung für ihre nicht vermeidbaren CO2-Emissionen zu übernehmen. Aus

diesem Grund unterstützt die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC

in Deutschland (PwC) Unternehmen dabei, mit Waldbesitzern in Kontakt zu treten

und in die klimagerechte Aufforstung zerstörter Forstflächen nach dem

Wald-Klimastandard des Ecosystem Value Association e.V. (eva) zu investieren.