NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA sind die Anleger auch am Dienstag mit angezogener Handbremse unterwegs. Hatte der Dow Jones Industrial zum Wochenbeginn leicht nachgegeben, so ging der Leitindex am Dienstag mit überschaubaren Gewinnen in den Handel. Es fehlen die Impulse für größere Ausschläge oder klare Trends. Erst den am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreise im Dezember attestieren Börsianer das Potenzial für eine starke Reaktion an den US-Börsen.

