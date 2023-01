NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea auf "Underweight" mit einem Kursziel von 33,40 Euro belassen. Analyst Akash Gupta passte sein Bewertungsmodell und seine Prognosen für den Anlagenbauer vor allem an jüngste Wechselkursentwicklungen an. Dabei habe er seine Ergebnisschätzungen (Ebitda vor Umstrukturierungskosten) für die Jahre 2023 und 2024 reduziert, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 19:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 00:15 / GMT

Die GEA Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 39,98EUR gehandelt.



Rating: Underweight

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 33,40 Euro