NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA sind die Anleger auch am Dienstag mit angezogener Handbremse unterwegs. Hatte der Dow Jones Industrial zum Wochenbeginn leicht nachgegeben, so trat der Leitindex am Dienstag im frühen Handel auf der Stelle. Es fehlen die Impulse für größere Ausschläge oder klare Trends. Erst den am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreisen im Dezember attestieren Börsianer das Potenzial für eine starke Reaktion an den US-Börsen.

Der Dow Jones Industrial zeigte sich im frühen Handel mit 33 522,14 Punkten quasi unverändert. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,16 Prozent auf 3885,88 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 trat bei 11 108,39 Punkten auf der Stelle.