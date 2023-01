Forum Moderne Landwirtschaft gewinnt die Väderstad GmbH als neues Mitglied (FOTO)

Berlin (ots) - Das Forum Moderne Landwirtschaft

(https://www.moderne-landwirtschaft.de/) (FML) gewinnt die Väderstad GmbH

(http://www.vaderstad.com) als neues Mitglied. Damit erweitert das FML seine

Kompetenz im Bereich Landtechnik und baut seine Rolle als Vermittler zwischen

Verbraucher:innen, Landwirt:innen und der Agrarbranche weiter aus.



Das Forum Moderne Landwirtschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht moderne

Landwirtschaft zu zeigen, wie sie ist. Sie erlebbar und sichtbar zu machen und

mit der Gesellschaft zusammenzubringen. Damit die Landwirtschaft in Deutschland

Akzeptanz und Wertschätzung erfährt, fördert das FML den Dialog zwischen

Landwirt:innen und Verbraucher:innen. Dafür benötigt es starke Partnerschaften,

die mit der Väderstad GmbH nun in Form einer Mitgliedschaft gewonnen wurde.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Väderstads bunte Geschichte reicht zurück bis in die frühen 60er und wurde seitje her charakterisiert von Unternehmergeist, der Entwicklung von ausgeklügeltenLandmaschinen und dem starken Drang zur Rationalisierung derlandwirtschaftlichen Anbaumethoden. Das Ziel ist es, Maschinen zu entwickeln,die mehrere Aufgaben mit hoher Schlagkraft in einer Überfahrt erledigen. DieVorteile davon sind offensichtlich. Die Felder sind zum richtigen Zeitpunkt zurAussaat bereit und bieten die besten Voraussetzungen für maximale Erträge,während es für den Landwirt Einsparungen in Bezug auf Zeit, Energie und Geldgibt.Väderstad entwickelt Bodenbearbeitungsmethoden und produziert Sämaschinen,Grubber, Kurzscheibeneggen und Walzen, die für verschiedene Klimazonen geeignetsind, vom Sand in Australien bis zu den Tonen Nordeuropas. Verschiedene Kulturenstellen unterschiedliche Anforderungen an Saatgutplatzierung undBodenbearbeitung. Ein Großteil der Maschinentests an neuen Maschinen erfolgt inenger Partnerschaft mit Landwirten weltweit."Die Mitgliedschaft von Väderstad ist eine enorme Bereicherung für das ForumModerne Landwirtschaft", sagt Lea Fließ, Geschäftsführerin des Forum ModerneLandwirtschaft. "Unser aller Ziel ist es Landwirtschaft wieder in die Mitte derGesellschaft zu rücken. Durch die neue Mitgliedschaft können wir noch stärkerden Facettenreichtum der modernen Landwirtschaft zeigen und darstellen, welcheinnovativen und zukunftsweisenden Lösungen es bereits heute gibt, um nachhaltigund ressourcenschonend in der Landwirtschaft zu wirtschaften.""Die Landtechnik ist eine überaus innovative und zukunftsorientierte Branche.Schon heute arbeiten wir - gemeinsam mit den Landwirtinnen und Landwirten - anLösungen für die Herausforderungen der Landwirtschaft in den kommenden Jahren.Sei es im Bereich Versorgungssicherheit oder Nachhaltigkeit. Aber wir müssen