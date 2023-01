Experteneinblick von Alvarez & Marsal / Das LkSG - Chance oder Bürokratiemonster?

N.Y. / München (ots) - Seit dem 01.01.2023 ist das neue

Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz (LkSG) in Kraft. Für Unternehmen ist das

Gesetz eine große bürokratische Herausforderung und ein Balanceakt zwischen dem

Eingehen von potenziellen Risiken und dem bewussten Vermeiden von

Risikoerkenntnissen. Dokumentationen und Prozesse müssen so aufgesetzt sein,

dass potenzielle Verstöße verhindert werden. Das ist aber der große Knackpunkt

der neuen Regelung - viele Teile des Gesetzes sind so schwammig formuliert, dass

große Ungewissheit herrscht, wie sie auszulegen sind. Deshalb besteht für

Unternehmen auch ein hohes Risiko, dass Bußgelder gegen sie verhängt werden.

Prof. Dr. André Kieviet (https://www.linkedin.com/in/andrekieviet/) , Managing

Director Performance Improvement bei Alvarez & Marsal, sieht aber auch die

Chancen in den neuen Regeln.



Angesichts der genannten Schwachstellen des LkSG ist es verständlich - aber

gleichzeitig auch bedauerlich, dass ein Großteil der betroffenen Unternehmen das

Gesetz erst einmal als ein reines Compliance-Thema angeht. Dabei kann man es im

operativen Bereich in zwei Richtungen nutzen: Unternehmen können sich eine

größere Transparenz über ihre Lieferketten verschaffen und können es auf der

Absatzseite als ein wirksames Vermarktungstool nutzen. Trotz steigender Preise

werden immer mehr Konsumenten ihre Kaufentscheidung vom Thema Nachhaltigkeit

abhängig machen. Ein Trend, der sich besonders im Konsumgüterbereich noch

verstärken wird, sollte sich die Konjunktur wieder stabilisieren.