THE WORLD'S 50 BEST HOTELS - DAS BRANDNEUE PROGRAMM ZUR PREISVERLEIHUNG VON 50 BEST FÜR DIE HOTELBRANCHE - FINDET 2023 ERSTMALS STATT

Die Einführung von "The World's 50 Best Hotels" markiert den ersten offiziellenVorstoß der Pioniermarke in den Reisebereich und ist ein weiterer Schritt aufdem Weg von 50 Best, die globale Referenz für die besten Hotelerlebnisse auf derganzen Welt zu werden.Tim Brooke-Webb, Managing Director von 50 Best, erklärt: "In den letzten 20Jahren haben wir uns zum Marktführer bei der Erstellung der zuverlässigstenListen von durch Experten kuratierten Restaurants und Bars entwickelt. Unserscheint es nur natürlich, den Kreis zu schließen und Restaurants, Bars undHotels unter einen Hut zu bringen. Wir wollen eine einheitliche Plattform fürdie weltweit besten Hotels und die großartigen Menschen, die hinter ihnenstehen, aber auch für die Verbraucher schaffen, um ihnen bei der Auswahl derwirklich besten Unterkünfte zu helfen."Mark Sansom, Director of Content für The World's 50 Best Hotels, fährt fort:"Wir glauben, dass es eine große Marktlücke für ein wirklich egalitäresHotelranking gibt. Im Gegensatz zu anderen Auszeichnungen gibt es keine Kostenfür die Anmeldung zum Wettbewerb, die Aufnahme in die engere Wahl oder dieTeilnahme an der Preisverleihung."Die allererste Liste der The World's 50 Best Hotels wird bei einerLive-Veranstaltung im September 2023 vorgestellt. Die Rangliste spiegelt diebesten Reiseerfahrungen wider, die von 580 anonymen Wählern - einer Mischung ausHoteliers, Journalisten und erfahrenen Reisenden - unter der Leitung einerGruppe von "Academy Chairs" aus neun Regionen weltweit gesammelt wurden. DieWähler werden einfach nach ihren sieben besten Erlebnissen während deszweijährigen Abstimmungszeitraums gefragt. Jedes Hotel auf der Welt kann an derAbstimmung teilnehmen, und es müssen keine bestimmten Kriterien erfüllt werden.Die Academy Chairs sind wie folgt:- Cecilia Núñez, Lateinamerika, Karibik- Danielle Demetriou, Japan, Südkorea- Isabella Sullivan, Naher Osten, Afrika- Jeninne Lee-St John, Südostasien- Kee Foong, China, Hongkong, Taiwan, Macau- Lauren Ho, Europa- Michael Harden, Ozeanien- Yolanda Edwards, USA, Kanada- Zinara Rathnayake, SüdasienWeitere Informationen über die The World's 50 Best Hotels finden Sie unter:https://www.theworlds50best.com/hotels/Medienzentrum: https://mediacentre.theworlds50best.com/

London (ots/PRNewswire) - 50 Best , die Organisation, die hinter "The World's 50 Best Restaurants" und "The World's 50 Best Bars" steht, kündigt ihre erste globale Neueinführung seit 2009 an 50 Best wird im September 2023 die erste Liste der "The World's 50 Best Hotels" (die 50 besten Hotels der Welt) herausbringen und damit herausragende Hotelerlebnisse auf der ganzen Welt hervorheben, die die Erwartungen von Millionen von Verbrauchern, Reisenden und Hoteliers beeinflussen werden.

THE WORLD'S 50 BEST HOTELS - DAS BRANDNEUE PROGRAMM ZUR PREISVERLEIHUNG VON 50 BEST FÜR DIE HOTELBRANCHE - FINDET 2023 ERSTMALS STATT

