Renexxion gibt Eröffnung des IND-Antragsverfahrens für Naronaprid zur Behandlung der gastrointestinalen Dysmotilität bei Patienten mit zystischer Fibrose bekannt

Roscrea, Irland (ots/PRNewswire) - ROSCREA, Irland, 10. Januar 2023 /PRNewswire/- Renexxion Ireland Limited (Renexxion), ein privates biopharmazeutischesUnternehmen, das sich der Bereitstellung innovativer Arzneimittel für Patientenmit Magen-Darm-Erkrankungen und einem hohen ungedeckten Bedarf verschrieben hat,freut sich, die Eröffnung des Antragsverfahrens auf Anerkennung als neuesPrüfpräparat (Investigational New Drug, IND) bei der U. S Food and DrugAdministration (FDA) für Naronaprid zur Behandlung von gastrointestinalenMotilitätsstörungen bei Patienten mit CF (zystische Fibrose, auch Mukoviszidosegenannt) bekannt zu geben, was der erste Schritt zur Durchführung klinischerStudien mit diesem Arzneimittelkandidaten bei Mukoviszidose-Patienten ist.Naronaprid könnte nach der Zulassung potenziell das beste Pan-GI-Prokinetikumseiner Klasse für die Behandlung der GI-Dysmotilität bei CF sein.Die Dysmotilität des Magen-Darm-Trakts bei CF hat eine komplexe neuroendokrinePathophysiologie, die eine erhebliche Morbidität verursacht, und wird vonPatienten als eine der obersten Prioritäten für die Forschung genannt. DieDysmotilität des Magen-Darm-Trakts betrifft mehr als die Hälfte der Patientenmit CF und ist durch Gastroparese, Bauchschmerzen und schwere refraktäreVerstopfung gekennzeichnet. Obwohl es bei der Behandlung von CF Fortschrittegibt, besteht nach wie vor ein ungedeckter Bedarf bei der Behandlung vonMagen-Darm-Beschwerden. Naronaprid ist ein neuartiges niedermolekularesProkinetikum für den gesamten Magen-Darm-Trakt mit positiven Ergebnissen ausklinischen Phase-II-Studien für Indikationen im oberen und unterenMagen-Darm-Trakt und einem mit dem Placebo vergleichbaren Sicherheitsprofil, wasNaronaprid zu einer potenziell sicheren und wirksamen Behandlung derMagen-Darm-Dysmotilität bei CF macht."Wir freuen uns sehr über das Potenzial von Naronaprid, die Lebensqualität vonMenschen mit CF zu verbessern. Nach Gesprächen mit der CF Foundation, wichtigenExperten im Bereich Mukoviszidose und unserem europäischen Partner haben wireinen hohen ungedeckten Bedarf für die Behandlung von Dysmotilitäten imVerdauungstrakt bei CF festgestellt. Wir haben mittlerweile von der FDAkonstruktiven Input zu unserem klinischen Entwicklungsplan und der Gestaltungder klinischen Phase-II-Studie erhalten. Der Erhalt der IND-Genehmigung ist einwichtiger Meilenstein, um unseren klinischen Entwicklungsplan parallel zuunserem EU-Partner für Gastroparese voranzutreiben", betonte Dr. Peter Milner,FACC, Vorsitzender und CEO."Die weltweite Gemeinschaft der CF-Patienten benötigt weiterhin wirksame