Providence, Rhode Island (ots/PRNewswire) - EpiVax, Inc. ("EpiVax") und Zoetisfreuen sich, eine exklusive Zusammenarbeit zur Entwicklung von CircoMatch(TM)bekanntgeben zu können, einem einzigartigen Bioinformatik-Tool, das dieAbdeckung der Impfstoffe gegen das Porcine Circovirus (PCV2) Typ 2 im Vergleichzu isolierten Stämmen von PCV2 prognostiziert. Das neue Tool bietet eineschnelle und leistungsstarke Möglichkeit, Daten zur Vorhersage der Wirksamkeitfast in Echtzeit bereitzustellen, damit Tierärzte und Produzenten fundierteEntscheidungen in Impfprogrammen treffen können.CircoMatch(TM) wendet das EpiVax EpiCC (Epitope Content Comparison)-Tool (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3750260-1&h=2741825794&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3750260-1%26h%3D94406634%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fepivax.com%252Fvaccine-services%252Fepicc%26a%3DEpiVax%2BEpiCC%2B(Epitope%2BContent%2BComparison)%2Btool&a=EpiVax+EpiCC+(Epitope+Content+Comparison)-Tool)und den EpiVax- https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3750260-1&h=1025104011&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3750260-1%26h%3D3363990111%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbmcbioinformatics.biomedcentral.com%252Farticles%252F10.1186%252Fs12859-015-0724-8%26a%3DPigMatrix%2Balgorithm&a=PigMatrix-Algorithmus auf einer maßgeschneiderten Website an, die einen detaillierten Vergleichzwischen PCV2-Impfstoffen und zirkulierenden Feld-Stämmen des PCV2-Virusdurchführt. Diese proprietären Rechenwerkzeuge ermöglichen eine praktischePrognose im Hinblick auf die Wirksamkeit bestehender kommerzieller Impfstoffe,und sie können bei der Entwicklung von Impfstoffen behilflich sein, die überverschiedene virale Varianten hinweg wirksamer sind.PCV2 kann zu erheblichen Produktionsproblemen in landwirtschaftlichen Betriebenführen, einschließlich zu Leiden und Gewichtsverlust bei heranwachsendenSchweinen, verursacht durch subklinische Infektionen, oder Reproduktionsversagenbei Sauen, was erhebliche wirtschaftliche Verluste für die Landwirte verursacht.(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3750260-1&h=1260976759&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3750260-1%26h%3D2067129292%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.merckvetmanual.com%252Fgeneralized-conditions%252Fporcine-circovirus-diseases%252Fporcine-circovirus-diseases%26a%3DPCV2%2Bcan%2Bcause%2Bsignificant%2Bproduction%2Bissues%2Bon%2Bfarms%252C%2Bincluding%2Bsuffering%2Band%2Bweight%2Bloss%2Bin%2Bgrowing%2Bpigs%2Bcaused%2Bby%2Bsubclinical%2Binfections%252