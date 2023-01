Biontech wird für 362 Millionen Pfund (umgerechnet rund 410 Millionen Euro) in bar und eigenen Aktien Instadeep übernehmen. Außerdem wurden erfolgsabhängige Zahlungen von bis zu 200 Millionen Pfund zugesagt.

Biontech hat die Übernahme des KI-Start-Ups Instadeep angekündigt. Es ist der größte Zukauf in der Geschichte des Mainzer Pharmaunternehmens. Biontech will mit der Übernahme nach eigenen Angaben seine "Vorreiterrolle auf dem Gebiet KI-basierter Arzneimittelforschung, -design und -entwicklung" stärken.

Ask 1,21

Ask 1,21

Ask 1,39

Ask 1,39

Biontech-Gründer und CEO Ugur Sahin erklärte: "Seit der Gründung von Biontech haben wir uns darauf konzentriert, computergestützte Lösungen zu nutzen, um personalisierte Immuntherapien zu entwickeln, die möglichst viele Patienten erreichen können."



Und weiter: "Die Übernahme von Instadeep ermöglicht es uns, die sich rasch weiterentwickelnden KI-Fähigkeiten der digitalen Welt in unsere Technologien sowie Wirkstoff- und Arzneimittelforschung, Herstellung und Bereitstellungsabläufe einzubinden. Unser Ziel ist es, Biontech zu einem Technologieunternehmen zu machen, in dem KI nahtlos in alle Aspekte unserer Arbeit integriert ist."

Biontech und Instadeep arbeiten schon seit mehreren Jahren zusammen. Anfang des vergangenen Jahres hatten die Mainzer schon einen kleineren Anteil an Instadeep gekauft.

Im Xetra-Handel steht die Biontech-Aktie am Mittwochvormittag fast zwei Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 144,60 Euro (Stand: 11.01.2023, 09:49 Uhr).

Statt Biontech lieber Goldaktien? Unser Experte Marcel Torney hat für Sie eine aussichtsreiche Gold-Aktie mit Kursraketenpotenzial gefunden. HIER können Sie den kostenlosen Report downloaden!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion