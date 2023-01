BERLIN (dpa-AFX) - Die Labore haben Berichte über eine mögliche Milliardenverschwendung bei PCR-Tests zurückgewiesen. Der Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) teilte am Dienstag mit, man habe sich in der gesamten Pandemie "für einen bedarfsgerechten und ressourcenschonenden Einsatz" der Tests eingesetzt. In einer fünfseitigen Erklärung wird darauf hingewiesen, dass die Labore binnen kurzer Zeit in einem "global extrem angespannten" Markt hohe Investitionen getätigt hätten, um Kapazitäten aufzubauen.

Verwiesen wird außerdem auf zusätzliche Kosten und einen extra Aufwand durch die verpflichtende elektronische Übermittlung von Testergebnissen an das Robert Koch-Institut für die Corona-Warnapp, durch "Leistungserbringung nachts, an Wochenenden und Feiertagen", durch das Vorhalten zusätzlicher erforderlicher "oder durch politische Vorgaben gewünschter" Test-Kapazitäten und durch "proaktiv" von den Laboren erstellte regelmäßige Statistiken zu Testzahlen, Positivraten, verfügbaren Testkapazitäten und Lieferengpässen.