Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des US-Ölkonzerns überschrieben wir am 30.12. noch mit „Halliburton - Kommt das Kaufsignal?“. Mittlerweile sind einige Handelstage vergangen und das Ganze entwickelte sich zunächst recht vielversprechend…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Immerhin hielt die 200-Tage-Linie dem Druck damals Stand. Die Aktie berappelte sich wieder und klopft nun erneut an der 40er Marke an. Die charttechnische Ausgangslage ist unverändert. Halliburton muss über die 40 US-Dollar, um sich weiteres Aufwärtspotential in Richtung 44 US-Dollar zu eröffnen. Mit Blick auf die Relevanz der 40 US-Dollar muss allerdings auch ein erneuter Rückschlag einkalkuliert werden. Zentrale Bedeutung als Unterstützung hat nunmehr der Bereich des letzten Verlaufstiefs bei 33 US-Dollar. Darunter sollte es tunlichst nicht mehr gehen.“



Halliburton nutzte die Gunst der Stunde (und die Rahmenbedingungen) und lancierte einen Vorstoß über die 40 US-Dollar. Das Kaufsignal ließ sich zunächst recht gut an, doch der Vorstoß geriet ins Stocken. Aktuell dreht die Aktie nach unten ab…

Dass Ausbruchssituationen mitunter heikel sind, hatten wir bereits des Öfteren an dieser Stelle thematisiert. Nicht selten verpuffen diese Vorstöße und das Ganze mündet in einem veritablen Abverkauf. Soweit es bei Halliburton aber noch nicht, denn noch kann die Bewegung unter der Rubrik „Test des Ausbruchsniveaus“ verbucht werden.

Sollte Halliburton unter die 40 US-Dollar abtauchen, wäre das ein Warnsignal. In diesem Fall könnte es zu einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 35 US-Dollar kommen. Solange die Aktie oberhalb von 40 US-Dollar notiert, ist der Weg in Richtung 44 US-Dollar frei.