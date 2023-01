Zweiter CFO-Day mit Robert Giebenrath Wachstum sicher und rentabel gestalten (FOTO)

Hannover (ots) - Am 13.01.2023 veranstaltet die RG Finance GmbH den CFO-Day in

Hannover. Dieses Kundenevent richtet sich an Unternehmen, die ihr Wachstum

sicher und rentabel gestalten möchten. Geschäftsführer Robert Giebenrath,

Experte auf dem Gebiet der Finanzstrategie, wird wertvolle Insights und

praktische Tipps zur Optimierung der Unternehmensführung vermitteln. Mit dem

CFO-Day organisiert der Experte bereits das zweite Event dieser Art.



Geschäftsführer Robert Giebenrath: "Ich freue mich sehr auf den CFO-Day und

darauf, meine Erfahrungen und Kenntnisse mit den Teilnehmern zu teilen.

Gemeinsam werden wir Wege aufzeigen, wie Unternehmen sicher und rentabel wachsen

können."