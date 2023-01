BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey will, dass die Höhe des Rundfunkbeitrags über die nächsten Jahre stabil gehalten wird. Der Reformprozess im öffentlich-rechtlichen Rundfunk müsse auch zum Ziel haben, "dass die Rundfunkbeiträge stabilisiert" und über 2025 hinaus möglichst auf dem "jetzigem Niveau" gehalten werden, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Berlin.

Damit äußern sich immer mehr Länderchefs kritisch zu einer möglichen Erhöhung des Beitrags zur Finanzierung von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte in einem am Montag veröffentlichten Interview der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" gesagt: "Es wird und kann 2024/2025 keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags geben." Er ergänzte: "Wir haben erlebt, wie der RBB das Geld der Beitragszahler in Dinge gesteckt hat, die nicht notwendig waren."