Immer weniger Berufskraftfahrer in Deutschland? - Dustin Müller erklärt, wie Logistikunternehmen endlich Bewerber erhalten und wie die Zukunft der Branche aussieht (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Elz (ots) - Dustin Müller ist der Gründer und Geschäftsführer der JobAdvertiserPMR GmbH, einer auf die Personalgewinnung in der Pflege- und Logistikbranchespezialisierten Recruiting-Agentur. Gemeinsam mit seinem Team betreibt er unteranderem die Personalvermittlung "Mehr-Kraftfahrer.de" und unterstütztLogistikunternehmen dabei, mit den Instrumenten modernen Marketings wieder mehrqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen.Der allgemeine Fachkräftemangel transformiert den Arbeitsmarkt immer weiter inRichtung eines Bewerbermarktes - die begehrten Arbeitnehmer können sich alsozunehmend aussuchen, bei welchem Arbeitgeber sie eine neue Stelle antretenmöchten. Gerade die Unternehmen in der Logistikbranche sind von dieserEntwicklung betroffen und sind oft händeringend auf der Suche nach geeignetenBerufskraftfahrern. "Die Lage am Arbeitsmarkt ist derzeit tatsächlichangespannt. Mit den Methoden klassischer Mitarbeitergewinnung, wieStellenanzeigen in den Printmedien, können Unternehmen heute kaum noch angeeignete Bewerber herankommen", weiß Dustin Müller von der JobAdvertiser PMRGmbH. "Wenn die Betriebe hier jedoch neue Wege gehen und sich mithilfe modernerMarketing-Methoden besser aufstellen, ist es auch heute noch möglich, offeneStellen in kurzer Zeit zu besetzen." Der Recruiting-Spezialist kennt die Lage inder Logistikbranche genau und unterstützt Unternehmen mit seiner AgenturUnternehmen dabei, wieder schnell und planbar neue Berufskraftfahrer zugewinnen. In diesem Beitrag verrät er, wie die Zukunftsaussichten der Branchesind und wie Logistikbetriebe endlich mehr Bewerbungen erhalten.Rettung durch autonomes Fahren?Für die Unternehmen wird es zunehmend schwieriger, geeignete Berufskraftfahrerfür den Personen- und Güterverkehr zu gewinnen. Daneben schreitet dieAutomatisierung und Digitalisierung im Berufsfeld immer weiter voran, waszusammen mit den stürmischen Entwicklungen im Bereich des autonomen Fahrensführerlose Fahrzeuge als Rettungsanker erscheinen lässt. So haben zum Beispieldie Fortschritte von Tesla oder BMW in diesem Bereich bei vielen die Hoffnunggeschürt, dass auf deutschen Fernverkehrsstraßen bald autonome Lenksysteme füreine Entspannung der Personalsituation in der Logistikbranche führen könnten.Kenner der Branche wissen jedoch, dass diese vollmundigen Versprechen derzeitnoch Zukunftsmusik sind: In naher Zukunft ist wohl keinesfalls mit zuverlässigenund vor allem behördlich genehmigten autonomen Fahrsystemen zu rechnen. Zudemwerden diese Systeme aus Sicherheitsgründen in jedem Fall auch weiterhin einen