ROYAL CANADIAN MINT FÜHRT ÜBERGANGSBILDNIS AUF 2023 PROOF SILVER DOLLAR ZU EHREN DER BAHNBRECHENDEN JOURNALISTIN KATHLEEN „KIT" COLEMAN EIN

Pandora Young hat ein weiteres Porträt der bahnbrechenden Journalistin auf dem 2023 100 Dollar Pure Gold Coin gestaltet. Die Rückseite zeigt Kit Coleman beim Schreiben an ihrem Schreibtisch. Hinter ihr ist eine Karte von Nordamerika und Europa zu sehen, auf der gestrichelte Linien ihre epischen Reisen durch beide Kontinente nachzeichnen.

Die Münzanstalt führt außerdem ein aktualisiertes Vorderseitenmotiv ein, das auf den Sammler- und Bullionmünzen des Jahres 2023 erscheinen wird, bis ein neues, dauerhaftes Vorderseitenmotiv für kanadische Münzen eingeführt wird. Das von Susanna Blunt entworfene Bildnis von Königin Elizabeth II. wird von einer besonderen Markierung begleitet, die aus einer vertikalen Inschrift mit den Daten „1952" und „2022" besteht, getrennt durch vier Perlen, die die vier Bildnisse symbolisieren, die während der gesamten Regierungszeit kanadische Münzen geziert haben.

Weitere Produkte, die heute auf den Markt kommen, sind:

die 2023 Treasured Silver Maple Leaf Serie von Premium Bullion in Sonderverpackung, angeboten mit einer 1 oz. 99,99 % reinen Silbermünze, oder einer 1/10 oz. 99.99 % reine Goldmünze;

die 2023 200 Dollar Reine Goldmünze – Celebrating Canada's Diversity – Knowledge and Interconnection; mit einem Abalone-Element, umgeben von einem Design des Haida-Künstlers Yahl 'Aadas ( Cori Savard );

); die 2023 2.500 Dollar Reine Goldmünze – Vantage Point – Bald Eagle, von Robert Bateman ;

; die 2023 20 Dollar Feinsilbermünze – Celebrate Love, entworfen von Jori van der Linde ;

; die 2023 10 Dollar Feinsilbermünze – Welcome to the World! und

die 2023-Geschenksets mit speziell gestalteten Ein-Dollar-Münzen für: Born in 2023; Happy Birthday; and O Canada.

Münzwerte, Preise und vollständige Hintergrundinformationen zu jedem Produkt finden Sie auf der Registerkarte „Shop" auf www.mint.ca. Bilder der Münzen finden Sie hier.

Diese Produkte können ab heute direkt bei der Royal Canadian Mint unter der Nummer 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder auf www.mint.ca bestellt werden. Sie sind auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg, in den teilnehmenden Filialen der Canada Post und über das weltweite Netzwerk von Händlern und Distributoren der Münze erhältlich.

Informationen zur Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist das staatliche Unternehmen, das für die Prägung und Ausgabe der kanadischen Umlaufmünzen verantwortlich ist. Die Mint ist eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten der Welt. Sie bietet eine breite Palette an spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Mint auf Twitter, Facebook und Instagram.

