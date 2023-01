Stabiles Geschäftsjahr für LOTTO Rheinland-Pfalz (FOTO)

Koblenz (ots) - Lotto Rheinland-Pfalz kann trotz allgemein schwieriger

Rahmenbedingungen erneut auf ein stabiles Geschäftsjahr 2022 zurückblicken: Das

Glücksspielunternehmen mit Sitz in Koblenz steigerte seinen Jahresumsatz im

Vergleich zum Vorjahr sogar um rund 0,7 Prozent leicht auf knapp 412,5 Millionen

Euro. Hauptgrund dafür ist die Einführung einer zweiten Ziehung in der Lotterie

Eurojackpot am Dienstagabend mit der gleichzeitigen Erhöhung des Spitzengewinnes

auf 120 Millionen Euro.



"Krisenfest und verlässlich - das waren die Attribute, die uns in den beiden

Corona-Jahren 2020 und 2021 ausgezeichnet haben. Das können wir nun auch mit

Blick auf das Jahr 2022 konstatieren", blickt der rheinland-pfälzische

Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner zurück: "Trotz der nicht einfachen

gesellschaftspolitischen Umstände mit Energiekrise und hoher Inflation hatten

wir ein stabiles Geschäftsjahr."