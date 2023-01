Fed-Chef Powell hat sich bei seiner Rede in Schweden nicht zur Geldpolitik geäußert - sein Schweigen war für die Märkte zunächst positiv (man fürchtete ähnlich hawkishe Kommentare wie gestern von Fed-Mitgliedern), aber ein Blick auf den Chart des S&P 500 zeigt: ein Ausbruch ist nahe und dürfte am Donnerstag mit den Daten zur US-Inflation erfolgen! Die Erwartungen für die Inflation in den USA fallen derzeit weiter auf nun -0,1% zum Vormonat, und sollte die Zahl stärker abweichen, kommt eine große Bewegung. Der US-Leitindex S&P 500 verkeilt sich - aber so oder so: selbst wenn eine Rally nach den Inflationsdaten kommt, wird die Fed nicht so schnell umsteuern, um nicht mit der Lockerung der financial conditions die Effekte der Zinsanhebungen zunichte zu machen..

