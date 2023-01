TYAN verbessert Serverleistung mit skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der 4. Generation

NEWARK, Kalifornien, 10. Januar 2023 /PRNewswire/ -- TYAN, ein branchenführender Hersteller von Serverplattformen und eine Tochtergesellschaft der MiTAC Computing Technology Corporation, hat heute Serverplattformen mit skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der 4. Generation vorgestellt, die durch integrierte Beschleuniger die Leistung der am schnellsten wachsenden Arbeitslasten in den Bereichen KI, Analytik, Cloud, Speicher und HPC verbessern.

„Die größere Verfügbarkeit neuer Technologien wie den skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der 4. Generation treibt die Veränderungen in der Unternehmenslandschaft weiter voran", erklärte Danny Hsu, Vice President der Geschäftseinheit Serverinfrastruktur der MiTAC Computing Technology Corporation. „Die Fortschritte im neuen Serverportfolio von TYAN mit Merkmalen wie DDR5, PCIe 5.0 und Compute Express Link 1.1 bringen hohe Rechenleistung in die Reichweite von kleineren Unternehmen und Rechenzentren."

„Die skalierbaren Intel-Xeon-Prozessoren der 4. Generation wurden entwickelt, um die Leistung bei den am schnellsten wachsenden Arbeitslasten zu steigern, auf die Unternehmen heute angewiesen sind. Durch die optimierte Nutzung der CPU-Kernressourcen bieten die integrierten Beschleuniger eine effizientere Nutzung und Vorteile bei der Energieeffizienz und helfen Unternehmen, ihre Ziele in Sachen Nachhaltigkeit zu erreichen", so Suzi Jewett, Geschäftsführerin von Intel für die Intel Xeon-Plattform der 4. Generation.

Hochmoderne HPC-Systeme, die zur Beschleunigung der Leistungsfähigkeit optimiert sind

Die HPC-Plattformen von TYAN sind optimiert, um die Leistung für eine Vielzahl von Arbeitslasten zu beschleunigen, darunter Hochleistungs-Computing, künstliche Intelligenz und Datenanalyse. Der Thunder HX FT65T-B5652 ist ein 4U-Socket-Server für kleinere HPC-Arbeitslasten, die eine große Rechenleistung am Arbeitsplatz benötigen. Das System verfügt über einen einzelnen skalierbaren Intel-Xeone-Prozessor der 4. Generation, acht DDR5-DIMM-Steckplätze und vier doppelt breite PCIe-5.0-x16-Steckplätze für den Einsatz von Hochleistungs-GPU-Karten. Das System bietet Platz für sechs 3,5-Zoll-SATA- und zwei werkzeuglose NVMe-U.2-Hot-Swap-Laufwerksschächte sowie einen NVMe-M.2-Anschluss für ein Hochleistungs-Boot-Laufwerk.