Die Indizes aus der zweiten Reihe fielen stärker, weil man in Krisenzeiten eher an den Blue Chips festhält. MDAX und SDAX verloren jeweils rund 29% in 2022. Hier sind die Gewinner der Rüstungskonzern Rheinmetall (+124%), wo man erwartungsgemäß von höheren Wehretats profitieren kann, und der Windpark-Entwickler PNE (+150%), der von der Energiewende allgemein, recht konkret aber von den höheren Strompreisen und Übernahmefantasien profitieren konnte. Der TecDAX fiel um 25%. Outperformer ist hier der auch im SDAX vertretene Verteidigungs- und Sicherheitselektronikanbieter Hensoldt mit einem Plus von 77%.

Die geopolitischen Veränderungen und die Zinswende hatten auch auf den internationalen Aktienmärkten für Unruhe gesorgt. Der Euro Stoxx 50 verlor 11%, der Dow Jones 9%, der S&P 500 20%, der Nasdaq Composite 34% und auch der Nikkei 11%.

Bewertungsniveaus gesunken

Das KGV im DAX fiel in 2022 im Jahresverlauf von knapp 15 zu Jahresbeginn zwischenzeitlich auf 11 und stieg zum Jahresende wieder auf 13,0 (Vorjahr: 14,6). Fundamentale Verbesserungen mit erwarteten steigenden Gewinnen lassen das Bewertungsniveau im Leitindex aktuell also mehr als fair aussehen. Es liegt längst keinerlei Überbewertung wie teilweise 2020/21 mehr vor. Im 30jährigen Durchschnitt liegt das DAX-KGV höher bei etwa 19. Die DAX-Dividendenrenditen liegen mit einer Steigerung von 0,4 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt nun bei 2,9%. Inzwischen gibt es Ausschüttungen bei 36 der 40 Unternehmen im Index. Für die Automobilhersteller Mercedes-Benz Group und BMW liegen die DIVe derzeit bei 8,0% und 6,4%. Das MDAX-KGV mit 13,2 (VJ: 18,4) hat sich dem DAX-Niveau von oben her angenähert. Im TecDAX liegt es bei 22,3 (VJ: 28,6). Das KGV im Dow Jones liegt aktuell bei 18,7 (VJ: 20,7), befand sich im Jahresverlauf 2022 aber schon auf 16. Ebenfalls gefallen sind die KGVs im S&P 500 auf 20,0 (VJ: 26,7) und im Nasdaq auf 26,9 (VJ: 30,6). Die Bewertungsniveaus der US-Indizes liegen traditionell aufgrund der zum Teil global führenden Marktstellungen der Unternehmen höher.