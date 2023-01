PSP Investments gibt zwei Ernennungen für Senior-Führungspositionen bekannt

Montréal (ots/PRNewswire) - Deborah K. Orida, President und Chief Executive

Officer des Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments), gab heute

mit sofortiger Wirkung zwei neue Ernennungen von Senior-Führungskräften in

Schlüsselfunktionen bekannt, die die globale Strategie des Unternehmens

unterstützen werden.



Oliver Duff wird die Rolle des Senior Vice President, Global Head of Credit

Investments, und Simon Marc die Rolle des Senior Vice President, Global Head of

Private Equity and Strategic Partnerships, übernehmen.





"Diese Ernennungen würdigen den Einfluss von Oliver und Simon auf dieUnternehmensführung und nutzen ihr tiefes Fachwissen, ihre langfristigeErfahrung und ihre globale Erkenntnisse, während wir weiterhin unserestrategischen Ziele erreichen, unser Mandat erfüllen und Renditen fürMitarbeiter und Begünstigte generieren", sagte Deborah K. Orida. "Alsausgereiftes Unternehmen, das in der Vergangenheit Marktvolatilität und komplexeKonjunkturzyklen erfolgreich bewältigt hat, verfügt PSP Investments über eineErfolgsbilanz für eine starke finanzielle Leistung und verlässt sich auf einhochkompetentes und erfahrenes Führungsteam auf globaler und regionaler Ebene."Ernennung von Oliver Duff zum Senior Vice President, Global Head of CreditInvestmentsAls Senior Vice President, Global Head of Credit Investments, tritt Oliver Duffdem Vorstand von PSP Investments bei. Oliver verfügt über mehr als 25 JahreErfahrung im Bereich Leverage Finance. Oliver, zuvor Senior Managing Directorund Global Head of Credit Investments, kam im September 2016 als ManagingDirector, Private Debt, zu PSP Investments, um die Präsenz des Unternehmens imBereich Kreditinvestitionen in Europa zu entwickeln und zu leiten. Bevor er zuPSP Investments kam, war er Global Head of Leveraged Finance und European Headof Capital Financing bei der HSBC Bank PLC. Oliver war zuvor als Head of LoanSyndicate bei Morgan Stanley und Goldman Sachs tätig und begann seine Karrierein der Hebelfinanzierung bei Bankers Trust in London. Oliver hat einen Abschlussvon der Exeter University und ist ein akkreditierter Wirtschaftsprüfer.Die Credit-Investments-Gruppe von PSP Investments konzentriert sich aufNon-Investment-Grade-Kreditinvestitionen in Nordamerika und Europa auf privatenund öffentlichen Märkten sowie auf Gelegenheiten für Rettungsfinanzierung. VonNiederlassungen in New York, London und Montréal aus investiert der Konzern inder gesamten Schuldenkapitalstruktur in Form von Krediten, Anleihen undVorzugskapital. Das globale Team balanciert Kreditqualität, Kreditstruktur,Chancen für feste-variable Verzinsung, Risiko-Rendite-Profil, Asset-Mix und