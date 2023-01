NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem holprigen Start ist es am Dienstag an den US-Börsen moderat aufwärts gegangen. Allerdings hielten sich die Kursgewinne in Grenzen, der Leitindex Dow Jones Industrial lag zuletzt mit 0,23 Prozent im Plus bei 33 595,30 Punkten. Es fehlen die Impulse für größere Ausschläge oder klare Trends. Erst den am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreisen im Dezember attestieren Börsianer das Potenzial für eine starke Reaktion an den US-Börsen.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Dienstag um 0,35 Prozent auf 3905,66 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,45 Prozent auf 11 158,67 Punkte.