MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will im März nach Kanada reisen. Das teilte das Weiße Haus am Dienstag nach einem Treffen von Biden mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau in Mexiko-Stadt am Rande des Nordamerika-Gipfels mit.

