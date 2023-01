42Gears MDM erweitert das Drucker- und RFID-Gerätemanagement von Zebra Technologies

Fremont, Kalifornien (ots/PRNewswire) - 42Gears, ein unabhängiger

Softwareanbieter von Zebra PartnerConnect

(https://www.zebra.com/us/en/partners/partnerconnect.html) , hat bekanntgegeben,

dass SureMDM, seine Unified-Endpoint-Management-Lösung (UEM), jetzt Drucker mit

dem Betriebssystem Zebra Link und RFID-Geräte unterstützt. 42Gears hat das

Programm zur Validierung durch Zebra Technologies für sein Flaggschiff-Produkt

SureMDM im Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossen, in dessen Verlauf die

Interoperabilität des Produkts mit ausgewählten mobilen Zebra-Computern

validiert wurde.



"Unternehmen verwenden nicht nur intelligente oder robuste Geräte. Sie benötigen

eine Vielzahl anderer Geräte für den Geschäftsbetrieb, und es ist ebenso wichtig

für Unternehmen, sie verwalten und sichern zu können. Das war die Idee hinter

der Entwicklung einer Technologie, die bei der Verwaltung von Geräten helfen

könnte, die kein herkömmliches Betriebssystem verwenden, wie Drucker. Wir sind

ein langjähriger Zebra-Partner und freuen uns, Kunden dabei zu helfen,

Zebra-Drucker und RFID-Geräte so einfach wie möglich zu verwalten", sagte

Prakash Gupta, Mitbegründer und COO von 42Gears.





SureMDM ist eine kostengünstige Lösung für die Geräteverwaltung, dieMitarbeitern vor Ort und IT-Administratoren, die Drucker mit dem BetriebssystemZebra Link sowie RFID-Lesegeräte mit vorinstalliertem Zebra FX7500 und FX9600mit Firmware-Version 3.10 und höher verwenden, hilft, am Arbeitsplatz produktivzu bleiben.Mit den neuesten Updates können SureMDM (https://www.42gears.com/products/mobile-device-management/ios/?utm_source=PR&utm_medium=newswire&utm_campaign=iOS%26iPadOS16&utm_id=Sep8) -Benutzer (IT-Administratoren) Folgendes tun:- den kompletten Gerätelebenszyklus für Zebra-Drucker und RFID-Geräte verwalten,angefangen bei der Bereitstellung bis hin zur Unterstützung vonFirmware-Updates und der Fernüberwachung der Geräte in Echtzeit.- Geräteerkenntnisse wie Netzwerkinformationen und Speicherdetails erhalten undauch Compliance-Regeln für die Geräte erstellen.- ZPL-Befehle (Zebra Programming Language) aus der Ferne senden, Dateien anDrucker übertragen und Geräteinformationen wie Akkustatus,Druckgeschwindigkeit und Firmware-Version erhalten.- mit nur wenigen Mausklicks Einblicke in die RFID-Geräteinformationen von Zebrawie Temperatur, Antennenstatus und RFID-Verbindungsstatus erhalten.Sowohl Zebra-Drucker als auch RFID-Geräte können nahtlos in die bestehendeUnternehmensinfrastruktur integriert werden.Informationen zu 42Gears42Gears ist ein prominenter Name im Bereich Mobilitätsmanagement fürUnternehmen, mit fortschrittlichen Lösungen, die entwickelt wurden, um dendigitalen Arbeitsplatz zu transformieren. Sein Produktportfolio umfasst SaaS-und On-premise-Lösungen, die Geräte mit allen wichtigen Betriebssystemenunterstützen und dazu beitragen, die Effizienz der Mitarbeiter an vordersterLinie zu steigern. 42Gears-Produkte werden in verschiedenen Branchen wieGesundheit, Fertigung, Logistik, Bildung, Einzelhandel und der Entwicklungmobiler Apps eingesetzt. 42Gears-Produkte werden von mehr als 18.000 Kunden inmehr als 115 Ländern geschätzt und können über ein globales Partnernetzwerkerworben werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.42gears.com/Logo: https://mma.prnewswire.com/media/517153/42Gears_Mobility_Systems_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/42gears-mdm-erweitert-das-drucker--und-rfid-geratemanagement-von-zebra-technologies-301717588.htmlPressekontakt:Surabhi Thakur,surabhi.thakur@42gears.com,+91-9886031272Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/130395/5413296OTS: 42Gears Mobility Systems