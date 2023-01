King Street verkauft nachhaltiges, modernes Bürogebäude in Hoofddorp

AMSTERDAM, 10. Januar 2023 /PRNewswire/ -- King Street Capital Management („King Street"), ein führendes internationales Unternehmen für alternative Investitionen, hat den Verkauf des Pharos (die „Immobilie"), einem renommierten Bürogebäude in den Niederlanden, abgeschlossen.

Die Ankündigung folgt auf den ursprünglichen Kauf des Pharos durch King Street im Januar 2016 als Teil eines größeren Portfolios von sechs Büroimmobilien in der Nähe von Bahnhöfen in wichtigen niederländischen Provinzstädten. Die im Jahr 2004 erbaute Immobilie befindet sich in Hoofddorp, einem etablierten Büromarkt im Großraum Amsterdam, mit hervorragender Anbindung an den Flughafen Schiphol und an Amsterdam. Gemeinsam mit seinem Vertragspartner hat King Street die Immobilie von 2018 bis 2020 umfassend renoviert und in ein attraktives Mehrmieter-Büro verwandelt. Das Pharos verfügt über eine vermietbare Fläche von ca. 25.057 Quadratmetern und ist derzeit zu 89 % an einen diversifizierten internationalen Mieterbestand vermietet.