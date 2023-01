Supermicro bringt neues, besseres, schnelleres und umweltfreundlicheres X13-Server-Portfolio mit skalierbaren Intel®-Xeon®-Prozessoren der 4. Generation auf den Markt

Seite 2 ► Seite 1 von 9

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Mehr als 50 Modelle sind verfügbar, diefür die neueste Generation von Edge-to-Data-Center-Infrastrukturen optimiertsind, um KI-, Cloud- und 5G/Edge-Lösungen im Rack-Maßstab zu betreibenSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) , ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud,KI/ML, Storage und 5G/Edge, bringt das branchenweit umfangreichsteTier-1-Server- und Storage-Portfolio mit mehr als 15 Familien (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3750544-1&h=1438824155&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3750544-1%26h%3D819068382%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fx13%26a%3D15%2Bfamilies&a=15%C2%A0Familien) vonleistungsoptimierten Systemen auf den Markt, deren Schwerpunkt auf Arbeitslastenin den Bereichen KI, HPC, Cloud Computing, Medien, Enterprise und 5G/Telco/Edgeliegt. Die besseren, schnelleren und umweltfreundlicheren Systeme, die auf denbrandneuen skalierbaren Intel-Xeon-Prozessoren der 4. Generation (früher unterdem Codenamen Sapphire Rapids bekannt) basieren, bieten eine bis zu 60 %bessere, für Arbeitslasten optimierte Leistung sowie verbesserte Sicherheit(Hardware Root of Trust und Attestierung) und Verwaltbarkeit, sind schneller mitintegrierter KI-, Storage- und Cloud-Beschleunigung und umweltfreundlicher mitOptionen für hohe Umgebungstemperaturen und Flüssigkeitskühlung, die dieUmweltbelastung und die Betriebskosten reduzieren."Supermicros umfangreiches Portfolio von mehr als 15 X13-Serverfamilien bestehtaus leistungsfähigen, funktions- und kostenoptimierten Designs für spezifischeArbeitslasten in Rechenzentren und Intelligent Edge", erklärt Charles Liang,President und CEO von Supermicro. "Unsere Systeme mit den neuen skalierbarenIntel-Xeon-Prozessoren der 4. Generation sind in der Lage, sowohl bei derGesamtleistung als auch bei der Leistung pro Watt neue Höchstwerte zu erzielen.Neben dem Prozessor wurde jedes wichtige Subsystem drastisch aufgerüstet, miteiner bis zu zweifachen Verbesserung der Speicherleistung mit DDR5, einerzweifachen Verbesserung der E/A-Bandbreite mit 80 Lanes PCIe Gen 5 E/A, dieleistungsstärkere Beschleunigerkarten unterstützen, sowie 400 Gbit/s-Netzwerkenund verbesserter Verwaltbarkeit und Sicherheit. Die Stromversorgungs- undKühlungsmöglichkeiten wurden ebenfalls erweitert und unterstützen nun 350 W CPUsund bis zu 700 W Grafikprozessoren. Außerdem haben wir für das neue Portfoliosowohl den Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen als auch die Unterstützung