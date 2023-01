Neues Jahr mit alten Risiken, Kommentar zur Autoindustrie von Joachim Herr

Frankfurt (ots) - Der Jahresausklang fällt versöhnlich aus. Im Dezember schossen

die Neuzulassungen von Pkw in Deutschland um 38 Prozent nach oben. Die großen

Premiumhersteller erzielten zum Schluss zweistellige Zuwächse: Der globale

Absatz von Mercedes-Benz legte von Oktober bis Dezember verglichen mit dem

Vorjahresquartal um 17 Prozent zu, der von BMW um 11 Prozent. Auch Audi gelang

ein Anstieg.



Trotz der Rückgänge im gesamten Jahr waren es zwölf gute Monate für die

Autoproduzenten: Der Mangel an Vorprodukten wie Halbleitern stand und steht

immer noch am Beginn einer Kette aus einer starken Nachfrage und einem zu

niedrigen Angebot, der er­heblichen Macht der Hersteller, höhere Preise

durchzusetzen, und letztlich aus zum Teil rekordhohen Umsatzrenditen.





Damit ist es erst einmal vorbei mit den guten Nachrichten für die Branche. 2022könnte für sie vorerst das beste Jahr gewesen sein. Der Grund ist nicht nur,dass sich die Versorgungslage mit Chips und anderen Komponenten entspannt undder Auftragsberg langsam schrumpft. Die hohe Inflation in vielen europäischenLändern vermiest auch die Konsumlaune, was sich besonders auf die Nachfrage nachMassenmodellen auswirkt.Die Anbieter im Premium- und obersten Luxussegment trifft dies weniger.Rolls-Royce, Bentley und Mercedes-Maybach erzielten im vergangenen Jahr sogarAbsatzrekorde. Mercedes-Benz steigerte die Auslieferungen im mittleren Segmentmit der C- und E-Klasse ebenfalls. Das lag zum Teil daran, dass diese Modelle inder Versorgung mit den knappen Halbleitern zu Lasten der A- und B-Klassebevorzugt wurden.Viel Unsicherheit und etliche Risiken stecken auch in diesem Jahr im größtenAutomarkt der Welt: Die plötzliche Lockerung der Coronapolitik in China und ihreFolgen werden in den Industrieländern mit Sorge beobachtet. Befürchtet werdenabermals Störungen der Lieferketten und ein Anstieg der Preise für Rohstoffe undVorprodukte.Und auch aus einem ganz anderen Grund müssen sich die westlichen Autoherstellerauf härtere Zeiten wegen China einstellen: Anbieter wie BYD, Geely und Niobeherrschen den heimischen Markt für Elektromobile und wollen als Nächstes inEuropa erfolgreich werden.Für Deutschland rechnen Experten jedoch nicht nur wegen der Inflation mit einemabgeschwächten Wachstum oder gar Rückgang des E-Auto-Markts. Die staatlicheFörderung für den Kauf von Plug-in-Hybriden ist ausgelaufen, die fürvollelektrische Autos wurde reduziert. Das löste Vorzieheffekte aus, die zumstarken Jahresabschluss in der deutschen Statistik beitrugen. Erstmals machtenim Dezember in einem Monat E-Pkw mehr als die Hälfe der Neuzulassungen aus.Das Tempo auf dem Weg zur Elektromobilität bestimmen nicht nur der Kaufpreis unddie staatlichen Anreize, sondern auch die Betriebskosten. Die kräftiggestiegenen Stromkosten und die inzwischen wieder deutlich gesunkenen Preise fürBenzin und Diesel verringern ebenfalls die Attraktivität der E-Autos. Hinzukommt der immer noch schleppende Ausbau der Ladeinfrastruktur in vielen Regionender Welt. 2023 ist wieder ein Jahr mit vielen Unwägbarkeiten und Widrigkeitenfür die Automobilindustrie. So viel ist sicher.