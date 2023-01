Valour Inc. gibt die Genehmigung eines erneuerten EU-Basisprospekts durch die schwedische Aufsichtsbehörde SFSA und ein Update zu verwaltetem Gesamtvermögen und Nettoumsatz für den im Dezember 2022 endenden Monatszeitraum bekannt

- Valour Inc., ein Wertpapieremittent, der sich vollständig im Besitz des an der

NEO notierten Unternehmens Valour befindet, hat von der schwedischen

Aufsichtsbehörde SFSA die Genehmigung eines neuen EU-Basisprospekts für

börsengehandelte Produkte auf digitale Vermögenswerte erhalten

- In dem im Dezember 2022 zu Ende gegangenen Monatszeitraum belief sich das von

Valour verwaltete Gesamtvermögen (AUM) auf 77,88 Mio. Dollar, während der

Nettoumsatz auf 340,7 Mio. Dollar anstieg.



TORONTO, 10. Januar 2023 /CNW/ - Valour Inc. (das " Unternehmen " oder " Valour

") ( NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste

und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen

Kapitalmärkten, Web3 und dezentralem Finanzwesen schließt, ist stolz darauf, die

Genehmigung seines erneuerten https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3752453-1&h=97

353482&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3752453-1%2

6h%3D338947493%26u%3Dhttps%253A%252F%252F1valour.com%252Fhubfs%252FValour%252520

BP%25252015%252520December%2525202022.pdf%26a%3DEU-base%2Bprospectus&a=EU-Basisp

rospekts für börsengehandelte Produkte auf digitale Vermögenswerte durch die

schwedische Aufsichtsbehörde SFSA bekannt zu geben.