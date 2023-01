GPA Global gibt Übernahme der Cosfibel Group bekannt

Paris (ots/PRNewswire) - GPA Global ("GPA") gab heute die Übernahme der Cosfibel

Group ("Cosfibel") bekannt, einem der führenden Anbieter von

Luxus-Werbeverpackungen, Luxus-Geschenkartikeln und Merchandising-Lösungen.



Cosfibel und sein Gründer Alain Chevassus sind für ihre Arbeit mit hochwertigen

und luxuriösen Marken bekannt. Von L'Oréal bis Chanel, von LVMH bis Rémy Martin

und von La Dur é e bis Damman hat sich Cosfibel als einer der weltweit

renommiertesten Anbieter von Luxusverpackungen und Merchandising-Lösungen

etabliert. Cosfibel hat seinen Sitz in Frankreich und verfügt über globale

Servicezentren an 16 Standorten. Das Unternehmen ist in den Bereichen Schönheit

und Körperpflege, Wein und Spirituosen sowie Feinkost tätig und kann auf eine

beeindruckende Kundenliste von über 70 globalen Marken verweisen.





Mit dieser jüngsten Akquisition baut GPA seine Position als weltweit führendesUnternehmen im Bereich Luxusverpackungen weiter aus und verfolgt das Ziel, seineProduktionskapazitäten im In- und Ausland auszubauen. Die Übernahme schafftdurch die wichtigen Produktionsstätten von Cosfibel in Spanien, Portugal undBelgien ein starkes europäisches Standbein für GPA. Dieser Ausbau der Präsenzist der Schlüssel zu GPAs Strategie, Kunden bei der Verkürzung von Lieferkettenzu unterstützen, um die Markteinführung zu beschleunigen, das Risiko bei derMaterialbeschaffung zu verringern und den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren.Adam Melton, CEO von GPA, sagte: "Ich freue mich, das Cosfibel-Team in derGPA-Familie willkommen zu heißen. Die CEO von Cosfibel, Marie Sermadiras, isteine Unternehmerin im Seriengeschäft und wird in der Geschäftsleitung von GPAmitarbeiten, um die Expansion von GPA in Europa voranzutreiben. Unsere globaleLieferkette und unsere Produktionskapazitäten werden es uns ermöglichen, dieKunden von Cosfibel besser zu unterstützen und unseren Bekanntheitsgrad in derSchönheits- und Lebensmittelbranche zu erhöhen, während wir unsereFührungsposition im Bereich Wein und Spirituosen weiter ausbauen. Cosfibelverfügt über ein talentiertes globales Team und sein Gründer Alain Chevassuswird in einer leitenden Beraterfunktion mit uns zusammenarbeiten."Alain Chevassus, Gründer und Vorsitzender von Cosfibel, fügte hinzu: "GPA isteine großartige Wahl für Cosfibel. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Allianz sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Teams eine glänzendeZukunft schaffen wird."Marie Sermadiras, CEO von Cosfibel, erklärte: "Ich freue mich darauf, mit GPAzusammenzuarbeiten. Diese Allianz ist eine klare Anerkennung für diefantastische Arbeit, die unsere Teams geleistet haben, um unser Geschäft