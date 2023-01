WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zu Rücktritt/Arif Tasdelen:

"Die SPD-Parteispitze muss sich fragen lassen, warum sie den Konflikt bis zur ultimativen Eskalationsstufe hat gären lassen. Ihre Aufklärungsarbeit wirkte nicht sehr nachdrücklich in diesem alles andere als gewöhnlichen Fall. Immerhin hat der Parteinachwuchs dem Generalsekretär der Mutterpartei Macho-Gebaren vorgeworfen und ihn zur unerwünschten Person erklärt. Ordentliches Krisenmanagement löst eine solch brisante Lage binnen Tagen - so oder so. Jetzt ist der Schaden maximal. Für die Bayern-SPD als Ganzes und für Arif Tasdelen persönlich, dem mal Chancen eingeräumt wurden, in Nürnberg eines der seltenen Direktmandate für die SPD zu gewinnen. Und am irritierendsten dabei: Es ist immer noch unklar, ob sich Tasdelen falsch verhalten hat oder die Vorwürfe nach objektiven Kriterien unberechtigt sind."/yyzz/DP/he