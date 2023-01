"Annalena Baerbock in der Offensive gegen Russland: Als erstes Mitglied der Bundesregierung stößt die Außenministerin demonstrativ in die Tiefe des Kriegsraumes in der Ostukraine vor. Diese Visite an der Seite ihres Amtskollegen und von Kiews Berlin-Botschafter ist dazu angetan, den Druck nach deutschen Panzerlieferungen maximal zu erhöhen. Denn wenn sich Baerbock als Kabinettsmitglied aus Charkiw meldet, hat das einen anderen Stellenwert als Statements aus dem Bundestag oder selbst von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dass Bundeskanzler Olaf Scholz bei den Marder-Schützenpanzerwagen weichgeklopft wurde, reicht Baerbock wie auch Wirtschaftsminister Robert Habeck nicht. Deutschland soll die Ukraine mit allem ausrüsten, was es hat. Das wäre eine neue Qualität der Teilhabe am russisch-ukrainischen Krieg. Die Deutschen sind bereits Ausbilder und Ausrüster der Ukraine. Der Schritt zur Kriegsbeteiligung wäre mit Kampfpanzern klein, zu klein. Das muss Scholz seinen Kritikern klarmachen."/yyzz/DP/he

