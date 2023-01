Topsoe und Fidelis New Energy schließen Allianz für kohlenstoffneutrale Wasserstofftechnologie

KOPENHAGEN, Dänemark und HOUSTON, 11. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Topsoe A/S („Topsoe") und Fidelis New Energy, LLC („Fidelis") haben eine globale Allianz für eine Technologie geschlossen, die zur Herstellung von kohlenstoffneutralem Wasserstoff verwendet wird. Die Allianz kombiniert das Wasserstoffprozess-Portfolio von Topsoe mit der FidelisH2-Technologie zur Reduzierung von Lebenszyklus-Kohlenstoffemissionen in der Wasserstoffproduktion. Zusammen ermöglicht die Allianzlösung die Herstellung von Wasserstoff aus Erdgas mit einer Lebenszyklus-Kohlenstoffintensität von 0 kgCO2e / kgH2.