Seite 2 ► Seite 1 von 8

Frankfurt Am Main (ots/PRNewswire) -- McKinsey & Company, Salesforce und Siemens Healthineers von Mitarbeiter:innenam besten bewertet- Tech-Unternehmen am stärksten vertreten- Es gibt acht Neuzugängehttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3753087-1&h=369376236&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2Findex.htm&a=Glassdoor , weltweit führend in Bezug auf Informationenzu Jobs und Unternehmen, hat die besten Arbeitgeber Deutschlands (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3753087-1&h=748639742&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FAward%2FBeste-Arbeitgeber-Deutschland-LST_KQ0%2C29.htm&a=besten+Arbeitgeber+Deutschlands) für 2023 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3753087-1&h=156902990&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FAward%2FBeste-Arbeitgeber-Deutschland-LST_KQ0%2C29.htm&a=+f%C3%BCr+2023) ermittelt. Der jährliche Award fürMitarbeiter:innenzufriedenheit wird in Deutschland bereits zum achten Malvergeben. Anders als bei anderen Arbeitgeber-Siegeln basiert der Glassdoor-Awardauf dem freiwilligen und anonymen Feedback der Mitarbeiter:innen der letztenzwölf Monate: Arbeitnehmer:innen können eine https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3753087-1&h=2220656048&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2Fmz-survey%2Fstart_input.htm%3Fcr%3D%26c%3DPAGE_HEADER_NAV%26showSurvey%3DReviews&a=Arbeitgeberbewertung abgeben und dabei ihren Job, ihr Arbeitsumfeld sowie ihren Arbeitgeberbewerten.Die Glassdoor-Awards für die Zufriedenheit von Mitarbeiter:innen wurden in fünfLändern vergeben: in https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3753087-1&h=3357296246&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FAward%2FBeste-Arbeitgeber-Deutschland-LST_KQ0%2C29.htm&a=Deutschland , den https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3753087-1&h=1966311865&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.com%2FAward%2FBest-Places-to-Work-LST_KQ0%2C19.htm&a=USA , Großbritannien (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3753087-1&h=352491059&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.co.uk%2FAward%2FBest-Places-to-Work-UK-LST_KQ0%2C22.htm&a=Gro%C3%9Fbritannien) , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3753087-1&h=2247253103&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.fr%2FR%25C3%25A9compense%2FMeilleurs-Employeurs-France-LST_KQ0%2C27.htm&a=Frankreich und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3753087-1&h=3714133166&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.ca%2FAward%2FBest-Places-to-Work-Canada-LST_KQ0%2C26.htm&a=Kanada . Die Platzierung derGewinner richtet sich nach der durchschnittlichen Gesamtbewertung derArbeitgeber innerhalb des letzten Jahres (Bewertungen auf 5-Punkte-Skala: 1,0 =