Verehrte Leserinnen und Leser,

zunächst möchte ich mich den Wünschen von stockstreet.de im Allgemeinen und Torsten Ewert im Speziellen anschließen und ich hoffe für Sie auch auf ein frohes, erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2023!

Ein realistisches Szenario für 2023

von Sven Weisenhaus

Nun aber zum aktuellen Geschehen an den Börsen. Und hier lässt sich leider feststellen, dass manches im neuen Jahr leider nichts anders ist als im alten. So begründen diverse Medien die Kursentwicklung an den Börsen in den vergangenen Tagen immer wieder auf die gleiche Weise: Steigen die Kurse am Aktienmarkt, so wird dies mit nachlassenden Zinssorgen erklärt, fallen die Kurse, so sind dafür zunehmende Zinssorgen verantwortlich. In den meisten Fällen sind diese Begründungen aber wenig plausibel. Und das war leider auch in den vergangenen Jahren schon so. Man hat also nichts dazugelernt.